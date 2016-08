Basisdebuut Milik bij Napoli was 'als een droom'

,,Het was echt als een droom", zei de oud-Ajacied tegen Sky Sport Italia. ,,Het belangrijkste is de overwinning van de club. Ik ben erg blij."



De spits die Ajax 32 miljoen euro opleverde zette Napoli in de eerste helft op een comfortabele 2-0. De thuisclub liet de bezoekers na rust op gelijke hoogte komen. Mbaye Niang en Suso brachten AC Milan terug in de wedstrijd. Napoli kwam op 3-2 door José Callejón, na goed voorbereidend werk van Dries Mertens. Callejón schoot in blessuretijd nogmaals raak, via zijn tegenstander Alessio Romagnoli van AC Milan.



,,Na het teleurstellende resultaat tegen Pescara (2-2, red.) wilden we de fans laten zien wat we kunnen", aldus Milik.



Higuain

Milik wordt in Napels vaak vergeleken met zijn voorganger Gonzalo Higuain, die voor 94 miljoen euro naar Juventus verkaste. De Pool voelt geen druk. ,,Gonzalo blijft een erg goede speler, maar hij speelt ergens anders. Ik denk niet aan hem, alleen aan mezelf. Ik probeer elke dag een betere speler te worden, harder te werken en meer te trainen."