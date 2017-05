Bastia en Nancy vliegen uit Franse Ligue 1

Kampioen AS Monaco sloot in stijl af met een zege bij Stade Rennes (2-3). De nieuwe titelhouder, die voor de twaalfde keer op rij won in de competitie, eindigde daardoor op het hoge aantal van 107 treffers in 38 competitieduels. Clubtopscorer Radamel Falcao (21 treffers) bleef in Rennes op de bank. Edinson Cavani (Paris SG) werd topschutter van Ligue 1 met 35 goals.