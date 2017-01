Bayern blijft mede dankzij fraaie goal Robben alleen aan kop

Ribéry zocht de achterlijn op, gaf de bal laag voor en vond Robben. De aanvaller kwam voor zijn tegenstander en schoot de bal met links fraai in de hoek van het doel: 0-1. De tweede treffer, kort voor rust, was ook een mooie. David Alaba schoot een vrije trap via de binnenkant van de paal binnen (0-2).

De aansluitingstreffer van Max Kruse in de 53ste minuut zorgde voor een spannende tweede helft, maar Bayern trok de zege over de streep. Robben werd na ruim een uur spelen gewisseld.

RB Leipzig maakte het verschil tegen nummer vier Hoffenheim in het laatste deel van de wedstrijd. Marcel Sabitzer maakte in de 77ste minuut het winnende doelpunt. Hoffenheim stond op dat moment met een man minder op het veld na rood voor aanvaller Sandro Wagner. Hoffenheim had in de achttiende minuut de leiding genomen door een treffer van Nadiem Amiri. De gelijkmaker van Leipzig was van Timo Werner (38ste minuut).