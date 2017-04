Bayern legt Coman definitief vast

Kingsley Coman werd vorig seizoen en dit seizoen nog gehuurd van Juventus, dat hem in 2014 voor 750.000 euro overnam van Paris Saint-Germain. Bayern München betaalt nu 21 miljoen euro aan Juventus om Coman definitief over te nemen. De Fransman tekende een contract tot de zomer van 2020.



Coman speelde dit seizoen pas 906 minuten voor Der Rekordmeister, verdeeld over 23 wedstrijden in alle competities. Vorig seizoen kwam hij nog tot 2477 speelminuten in 37 wedstrijden. Coman is elfvoudig international van Frankrijk en kwam afgelopen zomer uit op het EK in eigen land, waarin Frankrijk in de finale verloor van Portugal.