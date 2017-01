Bayern ontsnapt in blessuretijd bij Freiburg

Zidane: Ronaldo is het gewend om kritiek te krijgen

17:46 Zinedine Zidane heeft het uitgebreid opgenomen voor zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees, net gekroond tot wereldvoetballer van het jaar en eerder al winnaar van de Gouden Bal, kreeg de hoon van de Spaanse media over zich heen omdat hij weinig in te brengen had in de recente verliespartijen van Real Madrid.