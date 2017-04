Bayern peinst er niet over om afscheid te nemen van Ancelotti

Het bestuur van Bayern München peinst er niet over om na dit seizoen afscheid te nemen van trainer Carlo Ancelotti. De positie van de Italiaanse coach is deze maand onder druk gekomen door de uitschakeling in de Champions League en in het Duitse bekertoernooi.

,,Carlo is een zeer goede en ervaren trainer. Zijn contractduur is bekend, tot medio 2019. Daarover is geen discussie'', benadrukte bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

,,We mogen ook één ding niet vergeten: twee weken geleden stonden we nog met stip op nummer 1. Er zijn dingen gebeurd die men niet kan beïnvloeden. Blessures, beslissingen van scheidsrechters en soms hadden we gewoon pech.''

Bayern München werd in de kwartfinales van de Champions League op dubieuze wijze uitgeschakeld door Real Madrid. De arbitrage zag onder meer in de verlenging (4-2 voor Madrid) bij twee treffers van Cristiano Ronaldo een buitenspelsituatie over het hoofd.