Bayern treft Schalke in kwartfinale beker

Schalke bereikte gisteren de laatste acht door een zege van 4-1 op Sandhausen. Klaas-Jan Huntelaar, hersteld van een slepende blessure, mocht in de slotfase enkele minuten meedoen. Titelverdediger Bayern, met Arjen Robben in de basis, was een dag eerder in de achtste finales al met 1-0 te sterk voor VfL Wolfsburg.