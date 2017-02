Beckenbauer in het nauw na onthulling over dubieuze betaling

De Duitse belastingdienst loopt op deze manier veel geld mis. De bevindingen werden gedaan door het Zwitserse Openbaar Ministerie, dat sinds november 2015 een onderzoek is gestart naar Beckenbauer. De focus van de Zwitsers ligt op de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland. Der Kaizer was toen voorzitter van het organisatie-comité van het WK-voetbal.

Het Duitse blad Der Spiegel berichtte in 2015 al over een reeks dubieuze betalingen aan Beckenbauer van in totaal 6,7 miljoen euro tussen 2002 en 2005. Het geld ging naar een rekening in Qatar. DFB-voorzitter Wolfgang Niersbach trad vanwege het onderzoek al af als voorzitter. FIFA-functionaris Mohammed Bin Hamman was ook bij de zaak betrokken en werd later vanwege corruptie levenslang geschorst door de wereldvoetbalbond. Beckenbauer ontkende eerder dat hij iets wist van de betalingen. De Duitser heeft nog niet gereageerd op de onthulling van Bild.