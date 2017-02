Beerens schiet Reading naar winst tegen Brentford

Reading kwam in het eigen Madejski Stadium halverwege de eerste helft op voorsprong, maar door goals van Jota en Lasse Vibe boog Brentford de stand weer om. Na 77 minuten maakte Daniel Williams echter weer gelijk voor Reading en vier minuten later zorgde Beerens voor de winnende treffer.



Reading blijft ondanks de overwinning vierde in het Championship, omdat ook nummer drie Huddersfield Town met 2-3 won bij nummer laatst Rotherham United. De plekken drie tot en met zes geven aan het eind van het seizoen recht op deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League.



Koploper Newcastle United speelde met 2-2 gelijk bij Norwich City, waar Mitchell Dijks en Yanic Wildschut allebei in de basis stonden. Ook nummer twee Brighton & Hove Albion speelde gelijk. Het thuisduel met Ipswich Town eindigde in 1-1. De bovenste twee ploegen in het Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League.