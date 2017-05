Beladen duel tussen Maleisië en Noord-Korea weer uitgesteld

De wedstrijd was daarom eerder al verplaatst naar 8 juni. De Maleisische voetbalbond wil echter dat het duel op neutraal terrein wordt gespeeld omdat de bond vreest voor vergiftiging van de Maleisische spelers. Naar aanleiding van het ingediende beroep van Maleisië heeft de AFC de wedstrijd wederom vooruitgeschoven. Het kwalificatieduel zal echter nog steeds in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang worden gespeeld.

Maleisië is het daar niet mee eens en hoopt nog steeds dat de AFC zich bedenkt. ,,We zijn blij met de uitstel maar houden vast aan onze eis om de wedstrijd op neutraal terrein te laten spelen", licht generaal-secretaris Hamidin Mohd Amin van de Maleisische voetbalbond FAM toe. ,,Een neutrale locatie is het beste voor iedereen."