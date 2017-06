Bij Club opgestapte Immers in beeld bij ADO

Lex Immers is per direct opgestapt bij Club Brugge. De middenvelder uit Den Haag, die nog een contract had tot de zomer van 2019, stopt in België vanwege familie-omstandigheden.

ADO onderzoekt de mogelijkheden om Immers terug te halen naar Den Haag. ,,Hij is natuurlijk een speler die bij ons past’’, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As over de aanvallende middenvelder die bij Club Brugge zijn contract heeft ingeleverd.

Immers maakte in 2007 zijn debuut voor ADO, dat hij in 2012 verruilde voor Feyenoord. Via Cardiff City kwam hij afgelopen winter in België terecht. Hij speelde zestien duels voor 'Club'. Immers, oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord, had nog een contract voor een seizoen.

,,Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge’’, zegt de Hagenaar op de website van de club. ,,Ik voelde me vanaf moment één thuis in deze warme club. Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken.’’