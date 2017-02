Bij Rangers 'opgestapte' Warburton weet van niets

Is hij nou weg of niet? De Schotse voetbalclub Rangers FC meldde vanavond in een uitgebreide verklaring op de website dat manager Mark Warburton en zijn assistent David Weir hun contract hebben ingeleverd. Warburton verklaarde even later echter aan de BBC van niets te weten en schakelde direct zijn advocaat in.