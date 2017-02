Blessure Boschilia flinke aderlating voor Monaco

Uit medisch onderzoek bleek een dag later dat Boschilia de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd en onder het mes moet.



,,Waarschijnlijk is zijn seizoen voorbij'', zei trainer Leonardo Jardim, die de multifunctionele Braziliaan al zes keer zag scoren in de Franse competitie. ,,Hij is een belangrijke speler voor ons, ook met zijn spelhervattingen. Ik had liever met 1-0 van Metz gewonnen en Gabriel fit gehouden.''



Monaco gaat aan kop in de Franse competitie. In 25 duels maakte de ploeg van Jardim al 75 doelpunten. De club uit het prinsdom treft Manchester City in de achtste finale van de Champions League.