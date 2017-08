Blind kan met United ook Supercup pakken tegen Real

Cristiano Ronaldo is in staat een volledig wedstrijd te spelen en is zelfs zo 'scherp' als hij was in de gewonnen finale van de Champions League tegen Juventus, eind vorig seizoen. Dat zei Real Madrids' coach Zinédine Zidane maandag, in een vooruitblik op de ontmoeting om de internationale Supercup tegen Manchester United.



Ronaldo hervatte de training later, aangezien hij na een zwaar seizoen ook nog met Portugal om de Confederations Cup speelde. Pas sinds zaterdag draait hij de oefensessies in zijn geheel mee. Sinds de ontmoeting met Juve, waarin hij twee keer scoorde, kwam Ronaldo in clubverband niet meer in actie.



,,Misschien speelt hij'', zei Zidane. ,,Het is verbazingwekkend hoe fit Cristiano is. Dat is voor mij het enige dat telt. Zijn conditie is niet minder dan die was in de finale tegen Juventus. Ik heb daarom ook geen moment overwogen hem thuis te laten.''



De wedstrijd tegen Manchester United is dinsdag in Skopje.