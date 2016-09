Blom leidt duel tussen Rapid Wien en Genk in Europa League

Het wordt voor de Nederlandse scheidsrechter zijn 78e internationale wedstrijd en zijn 37e duel in de Europa League. Blom krijgt in de groepswedstrijd in Wenen assistentie van de Nederlandse grensrechters Patrick Langkamp en Bas van Dongen. Rob van de Ven is vierde official, terwijl Richard Liesveld en Ed Janssen op de achterlijnen als vijfde en zesde official fungeren, aldus de KNVB.



Björn Kuipers was de laatste Nederlandse scheidsrechter die een duel van Rapid Wien leidde. Dat was vorig seizoen, in de laatste kwalificatieronde voor de Champions League-groepsfase toen Rapid Wien het opnam tegen Sjachtar Donetsk.