Bondscoach Kameroen boos over 'respectloze premies'

Broos had het overigens niet alleen over het geld dat de spelers krijgen. ,,Ook over de premies voor onze trainersstaf zijn we niet tevreden. Het toont een gebrek aan respect. We hebben een enorme prestatie geleverd door zover te komen. Daarom verdienen we meer."

Kort voor de start van het toernooi had de Kameroense voetbalbond (Fécafoot) een persbericht de wereld ingestuurd waarin stond dat er een akkoord gevonden was over de premies. ,,De 23 spelers en de trainersstaf zijn het eens met een bedrag van 15,5 miljoen CFA-frank (zo'n 24.000 euro) per persoon voor hun deelname, plus 12 miljoen CFA-frank (zo'n 18.000 euro) per persoon in het geval van kwalificatie voor de kwartfinales", klonk het toen.

Voor een plaats in de halve finales kwam daar nog eens drie miljoen CFA-frank (zo'n 4.500 euro) voor elke speler bovenop. Maar dat vinden spelers en trainersstaf nu te weinig. Broos verzekerde vandaag wel dat het de spelers niet uit hun concentratie zal brengen voor de wedstrijd van morgen.