Bournemouth-voorzitter: Het verlies van Aké weegt heel zwaar

,,Dat Chelsea Nathan terughaalde was een harde klap om te verwerken'', verklaart Mostyn in een gesprek met de BBC. ,,Vooral wanneer de manager onze club eerst prijst voor de vooruitgang die hij heeft geboekt, en hem dan vervolgens op de bank plaatst.''



Bournemouth staat momenteel op een veertiende plek in de Engelse Premier League, slechts zes punten boven de degradatiezone. Hoewel de resultaten tegenvallend zijn, staat de positie van manager Eddie Howe volgens de voorzitter niet ter discussie. ,,Ik ben er volledig van overtuigd dat onze slechte vorm zal verbeteren. We hebben lastige weken voor de boeg, maar ik heb er alle vertrouwen in. Eddie is onze manager en zal dat normaal gesproken gewoon blijven. ''