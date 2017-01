Bramall van lopende band bij autofabriek naar Arsenal

FA CUP Nog altijd de hoogmis van het Engelse voetbal

8:02 Hier in Nederland zijn de feestdagen al voorbij, maar in Engeland komt er nog een feestdag aan. Komend weekend is de derde ronde van de FA Cup, de hoogmis van het Engelse voetbal. Een blik in het verleden en de toekomst van het oudste voetbaltoernooi ter wereld.