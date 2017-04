Braziliaanse titelstrijd in rechtszaal beslist: Sport kampioen van 1987

De Braziliaanse voetbalbond CBF was in 1987 uit geldgebrek niet in staat om een volwaardige nationale competitie te organiseren. De 13 voornaamste clubs besloten daarop, aangevuld met nog drie clubs, met 16 teams een eigen competitie te spelen. Daarmee ging de bond niet akkoord, waarop de CBF besloot om een competitie in twee groepen van 16 te spelen. In de ene groep (de zogenoemde Groene groep) kwamen de beste ploegen van het land uit, in de andere (de Gele groep) de mindere. Het reglement voorzag in kruisfinales en finales om de uiteindelijke kampioen te bepalen.