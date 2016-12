Brighton grijpt koppositie in Championship na zege op QPR

Sam Baldock maakte na elf minuten de openingstreffer in het American Express Community Stadium. Zijn collega-aanvaller Glenn Murray verdubbelde de voorsprong voor de thuisploeg na 53 minuten door een strafschop raak te schieten. De Franse vleugelaanvaller Anthony Knockaert maakte er na 69 minuten 3-0 van voor de ploeg van Chris Hughton. Bij de bezoekers uit Londen kreeg Nedum Onuoha na 57 minuten een rode kaart. Nederlandse inbreng was er niet bij het duel tussen Brighton en QPR. Elvis Manu zat wederom niet bij de wedstrijdselectie bij Brighton. Bij QPR ontbrak Tjaronn Chery in de wedstrijdselectie. De oud-speler van FC Groningen miste dit seizoen nog geen wedstrijd, maar kampt momenteel met een rugblessure. Rotterdammer Nasser El Khayati zat wel op de bank bij de ploeg uit Londen, maar viel niet in.

Newcastle United ging de kerst nog in als koploper in de Championship, maar The Magpies gingen maandagavond met 0-1 onderuit tegen Sheffield Wednesday. Glenn Loovens maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Brighton staat nu bovenaan met 51 punten, Newcastle United heeft 49 punten. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League. De vier ploegen daaronder strijden in de play-offs om een derde ticket naar de Premier League. Het Reading van Jaap Stam staat derde met 43 punten. Huddersfield Town, Leeds United en Sheffield Wednesday volgen. Alle ploegen hebben nu 23 duels gespeeld, dus de competitie is precies halverwege.