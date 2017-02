Broos: De kritiek die we kregen was helemaal niet aangenaam

Hugo Broos (64) staat morgen met Kameroen tegenover Egypte in de finale van de Africa Cup. Voor aanvang van het toernooi geloofden weinigen in de kansen van het team van de Belgische bondscoach. ,,De kritiek die we kregen was helemaal niet aangenaam", zei Broos vandaag op een persconferentie.

,,Ik heb nooit begrepen waarom men mij in het begin geen kans heeft gegeven’’, vervolgde Broos. ,,Een journalist moet kritisch, maar ook correct zijn. Het is beter ontslagen te worden met je eigen ideeën dan met die van anderen. Dat is van bij het begin mijn devies geweest. Ik doe het op mijn manier. Als dat niet aanslaat, dan is dat jammer voor mij. Maar ik denk dat het vandaag voor succes zorgt.’’

Volgens de Belg is er in een Kameroen veel ongeduldigheid om terug te keren naar de glorietijd. ,,Kameroen is altijd een topland in het Afrikaanse voetbal geweest, maar in de laatste jaren is het teruggevallen. De mensen in Kameroen willen het team van 15 jaar geleden terug, maar dat gaat niet in één dag tijd. Je moet eerst falen om succes te hebben. Ik ben blij dat we de negatieve sfeer hebben omgedraaid. Ik ben trots op dit team en hoop dat we die trofee kunnen winnen.’’

Broos gebruikte voor de halve finale tegen Ghana de Rinus Michels-truc: de voetbalbond als vijand neerzetten, zoals de gewezen Oranje-coach dat deed op het succesvolle EK van 1988. De Belg klaagde namelijk over de hoogte van de premies voor zijn spelers. ,,Het toont een gebrek aan respect. We hebben een enorme prestatie geleverd door zover te komen. Daarom verdienen we meer.’’

Geld zal echter geen issue zijn voor de prestaties van de Ontembare Leeuwen. Broos: ,,De spelers zijn hier niet voor het geld. Ze willen hun land vertegenwoordigen en hun supporters trots maken.’’

Volgens aanvoerder Benjamin Moukandjo heeft Hugo Broos een hecht team gesmeed. ,,Hij heeft veel spelers een kans gegeven en er een echte ploeg van gemaakt. Als je ons toernooi bekijkt, hebben we het al goed gedaan. Ik denk dat er hier in de zaal niemand een cent zou ingezet hebben op ons. En dat is jammer, want hij zou misschien gewonnen hebben.’’