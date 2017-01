Brugge blijft mede dankzij goal Immers aan kop

Brugge, met ook Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis, kreeg in de eerste helft nog veel meer kansen, maar wist er geen te verzilveren. Waasland sloeg terug in de negende minuut van de tweede helft met een doelpunt van Zinho Gano. Een stunt zat er niet in voor de bezoekers, want de Colombiaanse middenvelder José Izquierdo schoot na drie kwartier de 2-1 binnen.