Bruma en Bazoer niet in actie bij nederlaag Wolfsburg

Bruma is normaliter basisspeler bij Wolfsburg, maar de verdediger werd vrijdag gepasseerd. De oud-PSV'er had vorige week met een knullig eigen doelpunt een zware nederlaag bij Borussia Dortmund ingeleid (3-0). Bazoer, in de winterstop overgekomen van Ajax, maakte twee weken geleden zijn debuut in de Bundesliga. Zijn optreden tegen Hoffenheim bleef beperkt tot 45 minuten en sindsdien deed Ismaël geen beroep meer op de middenvelder.