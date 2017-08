Carroll vorig jaar bijna beroofd: Ik was in paniek en ramde zeker tien auto's

Video Doelpunt Mandzukic mooiste in afgelopen CL

13:50 Het doelpunt van Mario Mandzukic in de finale van de Champions League tegen Real Madrid was de mooiste van het seizoen 2016-2017. Dat heeft een poll op de website van de UEFA uitgewezen. De Kroatische spits van Juventus maakte in de 27e minuut met een fraaie halve omhaal de gelijkmaker (1-1). Uiteindelijk won Real de finale met 4-1.