Cavani op schot voor Paris Saint-Germain

Cavani staat al op een totaal van twintig treffers. Vorig seizoen bleef de aanvaller uit Uruguay steken op negentien doelpunten. Hij speelde toen vaak in de schaduw van Zlatan Ibrahimovic, die inmiddels naar Manchester United is vertrokken.



Paris Saint-Germain is Olympique Nice nu tot een punt genaderd. De lijstaanvoerder kwam gisteren niet verder dan een gelijkspel tegen Bastia (1-1). AS Monaco kan zondag de koppositie overnemen. De meest scorende ploeg van Frankrijk ontvangt dan FC Lorient.



Julian Draxler viel in de tweede helft uit met een kuitblessure. Paris Saint-Germain nam de Duitser tijdens de winterstop voor ruim 40 miljoen over van VfL Wolfsburg.