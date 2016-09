Cazorla redt Arsenal in blessuretijd

Southampton, met Virgil van Dijk en Jordy Clasie in de basis, was in de achttiende minuut een tikkeltje fortuinlijk op voorsprong gekomen. Een vrije trap van Dusan Tadic belandde via de vingertoppen van Petr Cech en de lat op de rug van de keeper van Arsenal, waarna de bal in het doel rolde. Tien minuten later trok Laurent Koscielny de stand gelijk (1-1). Daar leek het bij te blijven, tot Arsenal in de extra tijd een strafschop kreeg die Cazorla koelbloedig benutte.



Tottenham Hotspur won met liefst 4-0 bij Stoke City, waarbij Bruno Martins Indi debuteerde in de basis. Vincent Janssen zag vanaf de bank hoe de Zuid-Koreaan Son Heung-min de eerste twee treffers voor zijn rekening nam, waarna Dele Alli en Harry Kane de score verder opvoerden. De spits van Oranje mocht Kane in de slotfase vervangen. Doelman Michel Vorm zat na twee basisplaatsen weer op de bank, omdat Hugo Lloris na een hamstringblessure fit genoeg was om zijn vertrouwde plek onder de lat in te nemen. Bij Stoke stond naast de debuterende aanwinsten Martins Indi en Wilfried Bony ook Erik Pieters in de basis.



Het duel tussen West Ham United en Watford kende een opvallend scoreverloop. De thuisclub stond na een half uur met 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Michail Antonio, twee keer op aangeven van Dmitri Payet. Zeker de tweede assist van de Fransman, achter zijn standbeen langs, was van grote schoonheid. Watford, met Daryl Janmaat in de basis, kwam nog voor rust langszij en trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe: 2-4.



Nieuwkomer Middlesbrough, met Marten de Roon als invaller, verloor van Crystal Palace: 1-2. Christian Benteke en Wilfried Zaha bezorgden de bezoekers de eerste zege van dit seizoen.