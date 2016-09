Champagne voor Wilmots na ontslag

Ook voor zijn moeizame relatie met de Belgische media zocht Wilmots de oorzaak niet bij zichzelf. ,,Ze wilden me niet. Drie à vier journalisten wilden me weg. Tien jaar geleden al. Ik gaf geen exclusiviteit. De vrijdag voor de wedstrijd vroegen ze me de ploeg en de wissels. Dan zouden ze me beschermen. Zo werkt dat bij mij niet. Tijdens een EK of een WK lees ik niets. Als ik die verhalen drie weken later lees, lach ik me kapot. Ik had enkele journalisten graag eens een 'waffel' gegeven, maar zou dat geholpen hebben?"



Wilmots kon aanblijven. ,,Ze hebben me gevraagd om verder te gaan. Dan moest ik dit en dat doen." Daar bedankte hij voor. ,,Ik wilde geen oefenwedstrijd tegen Spanje spelen. Sportief vond ik dat geen goede zaak. Dat hebben we ook gezien." België verloor begin september in eigen land met 2-0.



Rancuneus naar de ploeg is Wilmots naar eigen zeggen niet. ,,Ik hoop dat België het WK wint. Dan ontkurk ik de champagne. Geen klotefles, hé. Nee, een Dom Pérignon."