Chapecoense-speler die crash overleefde zet eerste stappen zonder krukken

Neto was één van de zes overlevenden in de crash die 71 mensen het leven kostte. Na een operatie aan een long, een knie, een pols en zijn hoofd ontwaakte hij in december uit zijn coma. Nu heeft hij onder begeleiding van een fysiotherapeut zijn eerste stappen gezet.



,,Ik denk dat ik snel weer kan spelen. Met Gods hulp ben ik snel weer op het veld in het shirt van Chapecoense", zei de verdediger volgens Mirror over zijn herstel.



Van de Chapecoense-selectie overleefden alleen Neto, Alan Ruschel en Jackson Follmann de crash. Laatstgenoemde, de reservedoelman van de club, moest een deel van zijn been laten amputeren. Chapecoense zal twintig nieuwe spelers aanmelden voor het nieuwe seizoen, dat op 26 januari begint met een thuiswedstrijd tegen Joinville.