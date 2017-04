Chelsea houdt ruime marge in Premier League

Bournemouth hielp de Londenaren zaterdag bij de 1-0. Een schot van Diego Costa werd door Adam Smith van richting veranderd en was zo onhoudbaar voor de Poolse doelman Artur Boruc. Drie minuten later vergrootte Eden Hazard de voorsprong. Vlak voor rust zorgde Joshua King voor de aansluitingstreffer. Chelsea was na rust echter de enige ploeg die nog tot scoren kwam. Marcos Alonso schoot raak uit een vrije trap en stelde de zege helemaal veilig.