Chelsea houdt zicht op 'double' na zege op tien man United

Chelsea - Manchester United was het tweede weerzien van United-coach José Mourinho op Stamford Bridge dit seizoen. De Portugese trainer die vorig seizoen werd ontslagen bij Chelsea keerde eerder in oktober terug bij zijn oude werkgever in Londen en kreeg daar toen een flink pak slaag (4-0).

De ploeg van de Italiaanse coach Antonio Conte verzuimde vanavond om voor een grote uitslag te zorgen. In de eerste helft had Ander Herrera de bezoekers een slechte dienst bewezen met een onnodige overtreding op Eden Hazard. Het betekende zijn tweede gele kaart. Mourinho lachte eens om de beslissing van scheidsrechter Michael Oliver om aan te geven dat hij het er niet mee eens was.



Pas in de tweede helft benutte Chelsea de overtalsituatie tegen de bekerhouder toen N'Golo Kanté van afstand ongehinderd kon uithalen en United-doelman David de Gea kansloos liet. De thuisploeg kreeg vervolgens de nodige kansen, maar ging daar slordig mee om.



Bovendien kreeg United, waar Daley Bind de hele wedstrijd op de bank bleef, goede kansen op de gelijkmaker. Marcus Rashford, de diepste spits wegens het ontbreken van de geschorste Zlatan Ibrahimovic en de geblesseerde Wayne Rooney en Anthony Martial, ging in de 59ste minuut alleen op het doel van Chelsea af. Keeper Thibaut Courtois bracht echter redding.



Chelsea treft in de halve finale Tottenham Hotspur. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en Manchester City. De wedstrijden worden gespeeld op 22 en 23 april.