Chelsea-legende: Het leven in een cel is een hel

Zijn periode in de gevangenis was de les van zijn leven. ,,Het is een hel daar. Zestien uur in een kamertje, geen activiteit, de verveling, de depressiviteit... Ik zeg niet dat het louterend werkte - ik drink nog altijd wel - maar ik zal mezelf nooit meer in een positie manoeuvreren waarin ik toen terecht kwam. Om in zo'n kleine ruimte eenzaamheid te ervaren... Het was een verschrikking.''



Dixon, die in 1986 tijdens het WK in Mexico deel uitmaakte van de Engelse selectie als stand-in voor de onbetwiste nummer één Gary Lineker, keek tussen vier muren terug op een bewogen leven. Als speler van Chelsea, Southampton, Watford, Reading, Luton Town, Millwall en Doncaster Rovers lag de wereld lange tijd aan zijn voeten.



Maar met de luxe van het profvoetbal kon hij niet overweg. Dixon raakte verslaafd aan cocaïne en joeg zijn salaris er rap doorheen. ,,Elke avond de kroeg in, elke avond cocaïne... Ik sloopte mezelf zonder dat ik het doorhad.''



Dixon verdiende in zijn Chelsea-tijd (1983 - 1992) ongeveer 150.000 euro per jaar. In sommige jaren verspeelde hij in twaalf maanden meer geld in een gokhal. Dat leidde tot twee faillissementen, waardoor hij ook weer drie huizen 'verloor'. ,,Nog altijd heb ik geen eigen woning'', zegt Dixon, vader van drie keer kinderen bij zijn ex-vrouw Michele. ,,Ik ben op 54-jarige leeftijd opnieuw begonnen met leven.''



Chelsea is nog altijd zijn uitlaatklep. ,,Ik heb nog altijd een legende daar. Ik hoop oprecht dat me daar een tweede kans wordt gegund.''