Chelsea neemt in thuisduel afscheid van Lampard

De Engelsman is eregast bij de wedstrijd. Tijdens de rust loopt Lampard een rondje over het veld van Stamford Bridge. Hij speelde dertien jaar in het blauwe shirt van Chelsea en won in die periode onder meer drie landstitels, de Champions League in 2012 en de Europa League een jaar later. Met 211 doelpunten is de middenvelder de topschutter aller tijden van de club uit Londen.