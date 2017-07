Chelsea slaat toe met megatransfer Morata

Volgens verschillende media in Engeland betaalt de kampioen 80 miljoen euro voor de spits van Real Madrid. Dat zou hem de duurste aankoop ooit van Chelsea maken. Dat record stond op naam van een andere Spanjaard: Fernando Torres. De Londense club betaalde in 2011 50 miljoen pond (56 miljoen euro) neer voor de toenmalige Liverpool-spits.



De laatste winnaar van de Premier League probeerde eerder Romelu Lukaku in te lijven. De Belgische spits van Everton koos echter voor Manchester United.



De 24-jarige Morata genoot zijn opleiding bij Real Madrid maar tekende drie jaar geleden bij Juventus. Real Madrid haalde de aanvaller vorig jaar terug naar de hoofdstad van Spanje, waar Morata moest concurreren met Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Gareth Bale.



Met de miljoenen voor Morata op zak zou Real Madrid een poging wagen Kylian Mbappé van AS Monaco over te nemen.