China lokt Rooney met megasalaris van 1,1 miljoen per week

Rooney maakte zaterdag zijn 250 doelpunt voor Manchester United en is daarmee de topscorer aller tijden van de Engelse club. Hoewel hij niet meer vaste eerste keus is bij coach José Mourinho, is de kans dat de topschutter zich laat verleiden door een Chinees miljoenenbod niet zo groot. Rooney is met vrouw en kinderen gelukkig in Engeland.

Toch denkt de Chinese bron van The Sun dat Rooney is over te halen. ''De carrière van een voetballer duurt relatief kort en het zou dom zijn als hij deze kans in de herfst van zijn niet grijpt. Hij kan in twee seizoenen in China meer verdienen dan de afgelopen dertien jaar bij Manchester.''