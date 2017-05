Chinese club ontkent geruchten over komst Diego Costa

De in Brazilië geboren international van Spanje zou bij Tianjin zo'n 30 miljoen euro per jaar gaan verdienen.



Tianjin, getraind door de Italiaanse oud-international Fabio Cannavaro en vorig jaar kampioen op het tweede niveau in China, weerlegt de geruchten. ,,Naar aanleiding van de ophef rond een mogelijke transfer van Diego Costa, verklaren we hierbij dat er tot dusverre geen gesprekken zijn geweest met Costa over een transfer'', meldt de club op de website.