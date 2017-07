Clásico komend seizoen kort na WK voor clubs

FC Barcelona begint het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Real Betis, de ploeg van Ryan Donk en de van PSV overgekomen Mexicaan Andrés Guardado. Real Madrid begint het seizoen met een uitwedstrijd bij Deportivo La Coruña. De eerste speelronde staat gepland voor het weekend van vrijdag 18 tot en met maandag 21 augustus. De speelrondes worden in Spanje meestal uitgesmeerd over vier dagen. Atlético Madrid begint het seizoen met een uitwedstrijd bij promovendus Girona, dat voor het eerst gaat uitkomen in de Primera División. Valencia begint het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Las Palmas, Villarreal begint met een streekderby tegen promovendus Levante. Sevilla opent het seizoen in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán tegen RCD Espanyol.

Clásico kort voor kerst en op 36ste speeldag

De eerste Clásico van het seizoen wordt op woensdag 20 december gespeeld in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Dit is vier dagen na de finale van het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Real Madrid als winnaar van de Champions League aan mee zal doen. De return in Camp Nou in Barcelona is op zondag 6 mei 2018. Dit is de 36ste speelronde van het seizoen in Spanje, van de 38 in totaal. Het seizoen loopt vroeg af vanwege het WK 2018 in Rusland.