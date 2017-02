'Claudio Ranieri onder druk bij Leicester'

Volgens de Daily Mail heeft Ranieri na het verloren duel met Manchester United (3-0) gesproken met de voorzitter van Leicester City, die hem het volle vertrouwen heeft gegeven. Voornamelijk in de kleedkamer heerst er veel onrust. Al enige maanden zijn de spelers het niet eens met de tactische beslissingen van de Italiaan. Volgens hen zouden deze voor verwarring zorgen en zakt daardoor het vertrouwen. Belangrijke spelers uit het kampioensteam van vorig jaar geven dit seizoen niet thuis. N'Golo Kanté vertrok naar Chelsea, en Riyad Mahrez en Jamie Vardy halen hun niveau van vorig seizoen niet. De spits scoorde tot nu toe slechts vijf keer voor Leicester, wat nog niet in de buurt komt bij zijn in totaal 24 doelpunten van vorig seizoen.

Er komen belangrijke tijden aan voor Leicester. Morgenavond staat er een replay in de FA Cup op het programma tegen Derby County, en aankomende zondag wacht een zeer belangrijke competitiewedstrijd. The Foxes ontvangen dan directe concurrent Swansea City in het DW Stadium. Slechte resultaten in deze wedstrijden kunnen de positie van Ranieri in gevaar brengen.



In de Champions League gaat het Leicester wel voor de wind. Het werd groepswinnaar tijdens de poulefase, en is in de achtste finales van het kampioenenbal gekoppeld aan Sevilla. De eerste van twee wedstrijden wordt op 22 februari afgewerkt in Spanje.