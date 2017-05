Club Brugge nadert Anderlecht

Trefzekere Dost schiet met hattrick Van Persie uit recordboeken

18:37 Bas Dost was gisteren opnieuw uitstekend op dreef voor Sporting Portugal. Na zijn hattrick, waarmee hij Braga velde (2-3), heeft de spits nu zelfs een prestigieus record in handen. Hij mag zich de meest scorende Nederlander ooit noemen in één seizoen in een grote buitenlandse competitie.