Club Brugge ook onderuit bij Waasland-Beveren

Update Debuut Bravo bij City lonkt in stadsderby

17:32 Claudio Bravo maakt morgen in de derby van Manchester zijn debuut onder de lat bij Manchester City. Manager Pep Guardiola liet doorschemeren dat de Chileense aanwinst, overgekomen van FC Barcelona, op Old Trafford het doel van de 'Citizens' gaat verdedigen. ,,Claudio had wat last van zijn been, maar hij heeft de afgelopen twee dagen getraind en is in orde'', zei Guardiola, die Bravo naar City haalde als vervanger van Joe Hart.