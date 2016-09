Coach Anderlecht niet bezorgd om uitgefloten Nuytinck

Of Nuytinck donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Qäbälä FK weer in de basis staat, liet de Zwitserse trainer René Weiler van Anderlecht woensdag in het midden. ,,Maar ik maak me er geen zorgen over, Bram is mentaal sterk", zei de coach tegen Sporza.



Nuytinck is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Belgische voetbalclub. De 26-jarige centrale verdediger kwam in 2012 over van NEC.



Anderlecht staat na zes speelronden in de competitie op de gedeelde tweede plaats en is in groep C van de Europa League naast Qäbälä FK ingedeeld bij FSV Mainz en Saint-Etienne.