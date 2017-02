Cocu lovend over Zoet: Hij wint elk jaar aan uitstraling

PSV bleef afgelopen week bij Heracles in de titelrace, mede dankzij Zoet. De keeper stopte overtuigend een penalty, maar is sowieso al aan een goed seizoen bezig. Zoet raakte niet uit balans toen hij vorig jaar bij Oranje onverwacht zijn plek verloor en Cocu is daar zeer over te spreken.



Deze week sprak hij in Eindhoven met bondscoach Danny Blind onder meer over de verrichtingen van Zoet. Waar AZ vanavond met Tim Krul een keeper heeft die deze week door zijn transfer vol in de aandacht kwam, beet Zoet vorige week van zich af. Hij gaf in 'De tafel van Kees' aan bij Oranje duidelijk zijn zegje te hebben gedaan nadat Blind hem op de bank zette.



Bij PSV was er volgens Cocu de afgelopen maanden niets van frustratie of ergernis bij Zoet te merken. "Ik denk dat hij uitstekend aan het keepen is en dat is simpel te verklaren", aldus de hoofdcoach. De 26-jarige sluitpost heeft zich mentaal enorm ontwikkeld, stelt Cocu. "Jeroen heeft elk jaar gewonnen aan uitstraling en je ziet meer rust en zekerheid in zijn spel. Daarnaast laat hij zich niet uit balans brengen bij tegenslag en is hij mentaal sterker geworden. Een blessure of een fout heeft minder impact op hem als persoon. Ook met de situatie bij het Nederlands elftal is hij heel professioneel omgegaan. Dat geeft de groei aan van hem als keeper. Jeroen is op dit moment een van onze bepalende spelers."