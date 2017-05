Conte ruikt titel met Chelsea: 'Nog één stap'

Spalletti klaar met uitleg over Totti: Nooit begonnen als ik dit had geweten

8 mei AS Roma-coach Luciano Spalletti is zo klaar met uitleg geven over het wel of niet opstellen van de 40-jarige Francesco Totti. Zo klaar zelfs, dat hij gisteravond na de 1-4 overwinning bij AC Milan liet weten de baan in Rome nooit te hebben geaccepteerd als hij dit van tevoren geweten had.