Daley Blind roemt brede selectie United

Daley Blind bereikte met Manchester United de vierde ronde van de FA Cup na een overtuigende 4-0 overwinning op Reading. Het was de achtste overwinning op rij voor United. ,,We houden in gedachten dat het niet uit het niets komt'', aldus Blind tegen Manchester United TV.

Ook met negen veranderingen ten opzichte van het vaste team had United geen moeite met Reading, de ploeg die gecoacht wordt door Jaap Stam. ,,Iedereen laat zien dat hij klaar is om te spelen wanneer het nodig is'', complimenteert Blind zijn medespelers. ,,Dat is belangrijk voor het team, want we doen het met iedereen en hebben iedereen nodig.''

Blind hoopt dat de zegereeks kan worden voortgezet. ,,Het is aan ons om zo door te gaan. We hebben een brede selectie en iedereen wil beter worden. In elke training is er veel competitie en dat maakt het team beter.''