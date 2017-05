David Luiz: Winnen van Premier League is obsessie voor mij

Luiz won in zijn eerste termijn bij Chelsea onder meer de titel in de Champions League en de Europa League. In 2014 verhuisde hij naar Paris Saint-Germain, om in de zomer van 2016 op Stamford Bridge terug te keren. ,,Het was destijds tijd om me ergens anders verder te ontwikkelen. Ik heb totaal geen spijt van mijn vertrek bij Chelsea. Maar dingen veranderen snel in het voetbal. Ik ben heel blij om weer terug te zijn en ik wil mijn rentree nu bekronen met de Engelse titel. We werken er in elk geval hard genoeg voor.''