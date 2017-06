Davids verwacht revanche Juventus voor verloren finale in 1998

Real Madrid won op 20 mei 1998 met 1-0 van Juventus door een goal van Predrag Mijatovic. Negentien jaar later kan Juventus dus revanche nemen voor die verloren finale, waarin Edgar Davids (Juventus) en Clarence Seedorf (Real Madrid) een flink aantal felle duels uitvochten. ,,Ik denk dat Juventus zaterdag de finale wint," zegt Davids in een interview met de Spaanse sportkrant Marca . ,,In 1998 waren wij de favoriet en het betere team, maar we wonnen de wedstrijd niet. Ik denk dat dit Juventus alles heeft om de finale nu wel te winnen."

Zidane

Davids speelde in zijn tijd bij Juventus vier seizoenen, van 1997 tot 2001, samen met Zinedine Zidane, de huidige trainer van Real Madrid. Hij is dit seizoen kampioen van Spanje geworden en kan zaterdag voor het tweede jaar op rij de Champions League winnen. Als hij dat doet, schrijft hij geschiedenis. Hij is een hele goede coach." Marca vroeg Davids ook naar zijn eigen ambities op trainersvlak. ,,Ik zou het erg leuk vinden, als er een goede mogelijkheid voorbij komt. Veel trainers kiezen maar voor een club omdat ze dan bezig zijn, maar zo zou ik het niet willen. Op die manier kun je niet je waren potentie laten zien als trainer."

Dybala

De Argentijnse aanvaller Paulo Dybala (23), spelend in de rug van Gonzalo Higuain, is dit seizoen de grote smaakmaker bij Juventus. Davids adviseert hem voorlopig in Turijn te blijven. ,,Als ik hem was zou ik nog niet naar FC Barcelona of Real Madrid gaan, want daar komt hij op de bank. Hij is bovendien nog jong."