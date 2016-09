De Boer: Europa League beginnen met drie punten

,,Wij zijn Inter en willen elk duel winnen. De Europa League willen we dan ook graag met drie punten beginnen", keek De Boer vooruit.



Van overschatting zal er morgen volgens de 46-jarige oefenmeester geen sprake zijn, ondanks dat Hapoel Beer Sheva niet bepaald een grote naam is. ,,Wij respecteren iedere tegenstander. Bovendien was Beer Sheva maar een stap verwijderd van kwalificatie voor de Champions League."



De Nederlander wacht zondag in de Serie A een hete confrontatie met Juventus, maar daar wil hij nog niet aan denken. ,,Er is nu maar één wedstrijd die telt, en dat is die tegen Beer Sheva."



Voor De Boer zou een overwinning in de Europa League fijn zijn. De voormalig coach van Ajax wist in drie wedstrijden pas vier punten te behalen en heeft dus nog niet al het krediet van de fans gewonnen. Bovendien boekte hij afgelopen weekend tegen Pescara pas zijn eerste overwinning. ,,We moeten blijven doorgaan en onszelf blijven verbeteren. Maar dat heeft tijd nodig."