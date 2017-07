De Boer heeft opnieuw volledig vertrouwen in Trustfull

Gold Cup Curaçao na verlies tegen El Salvador op randje uitschakeling

9:35 Curaçao heeft ook het tweede groepsduel in de strijd om de Gold Cup verloren. El Salvador was gisteren(plaatselijke tijd) met 2-0 te sterk. Curaçao ging zondag al met 2-0 onderuit tegen Jamaica, en kan een plek in de kwartfinales zo goed als zeker vergeten.