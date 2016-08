De Boer maakt zich geen zorgen ondanks matige start

Internazionale keek in eigen stadion zelfs lang tegen een achterstand aan, maar een kwartier voor tijd stelde Mauro Icardi toch nog een puntje veilig. ,,Gezien de manier waarop we de tweede helft speelden, hadden we eigenlijk met 4-1 moeten winnen. Natuurlijk zijn we niet 100 procent tevreden, maar we zijn pas net begonnen."



Volgens De Boer is er duidelijk een stijgende lijn zichtbaar. ,,We hebben wat details veranderd en ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende wedstrijden gaan winnen. We hadden de pech dat Palermo meteen toesloeg bij de eerste de beste mogelijkheid, maar we hebben deze keer zelf voldoende kansen gecreëerd."



Frank de Boter



De Italiaanse sportkranten zijn nog niet overtuigd van de trainerskwaliteiten van De Boer. ,,Frank de Boter," kopt de Corriere dello Sport. ,,Inter is een ploeg zonder speelstijl en ideeën."



Internazionale hervat de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd bij promovendus Pescara.