De Boer voelt steun van clubleiding Inter

,,Ik heb al eerder gezegd dat je niet alles kan veranderen in vier weken", stelde De Boer. ,,Maar we werken echt heel hard om ons te verbeteren. We doen er alles aan om Inter terug te brengen waar het hoort. Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt. Het is een proces, maar ik voel veel steun van de club."



De Boer haalde met Internazionale slechts vier punten uit de eerste drie competitiewedstrijden. Hij zag zijn ploeg afgelopen donderdag verliezen van het Israëlische Hapoel Beer-Sheva (0-2) in de Europa League. Volgens Italiaanse media speelt de leiding van Internazionale al met de gedachte De Boer te vervangen door Cesare Prandelli.



Juventus is na drie speelronden de enige club in de Serie A met de volle score van negen punten.