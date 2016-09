De duurste Manchester derby aller tijden

Op websites als Viagogo en Stubhub zouden de prijzen aan de vooravond van de voetbalkraker zijn verhoogd naar 950 euro. Een gangbare prijs voor een competitieduel op Old Trafford ligt tussen de 200 en 600 euro per kaartje. Het duel tussen de stadsgenoten is zaterdag ook een weerzien tussen trainers José Mourinho (United) en Pep Guardiola (City). De titanen vochten eerder als trainers van Barcelona en Bayern München (Guardiola) en Internazionale, Real Madrid en Chelsea (Mourinho) verbeten duels uit.

Duurste derby aller tijden

De ontmoeting van zaterdag is niet alleen qua ticketprijzen de duurste aller tijden. Op het veld staan vermoedelijk ook twee teams met de hoogste transferwaarde ooit in de Manchester derby. De 22 spelers in de vermoedelijke opstelling werden door de clubs aangekocht voor in totaal bijna 800 miljoen euro. Het elftal van Mourinho kostte ManUnited een slordige 425 miljoen euro. City was iets goedkoper uit.



De aftrap is zaterdag om 13.30 uur Nederlandse tijd.